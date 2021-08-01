Восьмерых спортсменов на Олимпиаде в Токио лишили аккредитации на участие в соревнованиях за нарушение ковидных правил. В их числе оказались несколько спортсменов из Грузии. Они вышли за пределы олимпийской деревни чтобы осмотреть местные достопримечательности, сообщил исполнительный директор оргкомитета Тосиро Муто. По его словам, на данный момент есть также 10 строгих предупреждений, вынесенных нарушителям, и четыре случая, когда от нарушителей потребовали подписать согласие по дополнительным мерам.

Сегодня среди причастных к Играм зарегистрированы 18 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе у одного спортсмена. Накануне сообщалось о 21 случае. Всего число заразившихся на Олимпиаде достигло 260.