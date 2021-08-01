Российско-индийские учения стартуют сегодня в Волгоградской области. Они продлятся до 15 августа.

В учениях сухопутных войск задействуют около 250 военнослужащих Вооруженных сил Индии и столько же военнослужащих мотострелкового соединения Южного военного округа. Задача маневров — повышение готовности к борьбе с терроризмом. Военнослужащим предстоит выполнять тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований, поиск и уничтожение условных взрывных устройств, ведение радиационной, химической и биологической разведки в зданиях и на местности. Россия и Индия уже давно проводят совместные учения, и в целом активно развивают военно-техническое сотрудничество. 80 индийских военнослужащих даже участвовали в военном параде на Красной площади в прошлом году по случаю 75-летия победы. Индия остается крупнейшим покупателем российского оружия. Ежегодно заключаются контракты на миллиарды долларов.

По данным Сегодня индийские военно-морские силы укомплектованы российским оборудованием на 80%, военно-воздушные — на 70%.