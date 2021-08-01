Референдум о судебных расследованиях и судебных процессах против пяти экс-президентов пройдёт сегодня в Мексике. Инициатором стал нынешний президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Ранее он обвинил своих предшественников в коррупции:

«Мексика пережила период, характеризовавшийся чрезмерной концентрацией богатства, колоссальными потерями для казны, приватизацией государственной собственности и широко распространённой коррупцией»

В ходе референдума граждане решат, будут ли судить бывших лидеров.