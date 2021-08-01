Российская легкоатлетка Дарья Клишина не смогла выйти в финал олимпийских соревнований по прыжкам в длину. В двух первых попытках она сделала заступ, а во время третьей прервала разбег из-за травмы ноги. Стадион она покинула в инвалидном кресле, передает ТАСС. Сама спортсменка отказалась от комментариев. Как пояснила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Алла Глущенко, на данный момент Клишина не может ходить и ждет отправки в поликлинику Олимпийской деревни.

Клишиной 30 лет, она является серебряным призером чемпионата мира 2017 года.