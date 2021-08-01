Гендиректор антидопингового агентства США призвал обнародовать допинговые результаты российских спортсменов

Гендиректор антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт призвал обнародовать допинговые результаты российских спортсменов. По его словам, допинговая программа в России спонсируется государством, а главы МОК и ВАДА пытаются «пустить пыль в глаза» всему миру, заявляя о том, что России официально запрещено участвовать в Олимпийских играх, передает Reuters. Таким образом Тайграйт поддержал американского пловца Райана Мерфи, который ранее предположил, что некоторые из его соперников употребляли допинг. Тогда заплыв на дистанции 200 м на спине выиграл россиянин Евгений Рылов.