Один из крупнейших в мире производителей и продавцов повседневной одежды Gap сегодня закрывает свои магазины в Великобритании и Ирландии. Это стало частью стратегии компании на ближайшие годы.

На территории обеих стран работали более 80 фирменных бутиков. Как сообщает британская газета «Guardian», в начале июня в Gap планировали закрыть всего 19 магазинов в Ирландии и Великобритании. Уже к началу июля компания сообщила, что закроет все бутики в двух странах, но не будет прекращать продажи в интернет-магазине. Причиной такого решение стал пересмотр стратегии бизнеса в Европе для снижения издержек. В Gap также планируют продать все магазины во Франции и Италии.

В последние годы одна из крупнейших в мире торговых сетей одежды фиксирует снижение прибыли. На фоне падения доходов и ухода генерального директора в отставку компания заявила о реорганизации. Самые популярные купленные Gap бренды Old Navy и Banana Republic преобразовали в отдельные дочерние организации. Их продажи и доходы самого Gap в прошлом году продолжили снижаться из-за пандемии.

Крупный производитель повседневной одежды в ближайшие несколько лет хочет сосредоточиться на онлайн-торговле. В России Gap работает с 2008 года. Сеть магазинов есть в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. О планах их закрытия пока не сообщается.