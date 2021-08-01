Полгода сегодня исполняется со дня государственного переворота в Мьянме. Международные организации говорят о значительном ухудшении политической и экономической ситуации в стране.

В Организации Объединённых Наций заключили, что азиатская республика находится в глубоком кризисе, и обстановка ухудшается. Там отметили, что если до переворота около миллиона жителей Мьянмы нуждались в гуманитарной помощи, то сейчас этот показатель утроился. Также, по данным организации, цены на еду для многих местных жителей выросли. В связи с этим, ООН поставила себе задачу не допустить того, чтобы миллионы людей голодали.

По подсчётам организации более двухсот тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома, и, помимо этого, в стране сейчас проходит тяжелая третья волна заражений коронавирусной инфекцией.

В ООН также объявили, что ситуацию затрудняют сбои в работе банковской системы и ограничение доступа в некоторые части страны. Речь идёт о районах, в которых противники захвативших власть военных оказывают вооружённое сопротивление.

Ранее международная организация Human Rights Watch отчиталась о том, что военные за полгода совершили сотни убийств и других преступлений против человечности. Среди них, например, пытки, похищения и изнасилования. Правозащитники призывают ввести точечные санкции против людей, захвативших власть.