Росздравнадзор по поручению Минздрава начал проверку информации о гибели трех членов семьи, сделавших прививку

В Краснодарском крае Росздравнадзор по поручению главы Минздрава Михаила Мурашко начал проверку информации о гибели трех членов одной семьи, сделавших незадолго до трагедии прививку от коронавируса.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в своём телеграм-канале обращался с той же просьбой к генеральному прокурору Игорю Краснову. Лысаков отметил в интервью «Эху», что пока нельзя сказать точно, чего ждать от итогов проверки.

Лысаков выразил надежду, что после этой ситуации гражданам будут давать больше информации о побочных эффектах вакцины.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире телеканала РБК сказал, что утверждения о заражении коронавирусом от вакцины противоречат логике.

Проценко уверен, что вакционацию от ковида скоро внесут в национальный календарь прививок.