За занятия спортом теперь можно получить налоговый вычет. Сегодня вступят в силу соответствующие поправки. Согласно закону, россияне смогут вернуть 13% от расходов на «физкультурно-оздоровительные услуги» на максимальную сумму 120 тысяч рублей в год вместе с другими социальными вычетами. Получить «спортивный» вычет можно не только на себя, но и на несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных. Максимальный размер вычета составит 15 тысяч 600 рублей. Он будет применяться к доходам, полученным с 1 января будущего года.