Израиль утилизирует 80 тысяч вакцин против коронавируса «Pfizer-BioNTech». Их срок годности истекает в полночь 1 августа, сообщает издание Times of Israel. Примерная стоимость подлежащих уничтожению препаратов около 2 миллионов долларов. Ранее Израиль отправил в Южную Корею порядка 700 тысяч доз вакцины от COVID-19, срок действия которых истек в конце июля.

Весной Израиль стал одной из первых стран по интенсивности вакцинации от коронавируса. Сейчас, по подсчетам The New York Times, в стране полностью привиты почти 60% населения. На днях Израиль объявил о начале массовой ревакцинации.