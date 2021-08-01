НАСА считает возможной эксплуатацию МКС до 2028 года или даже дольше. Технический анализ срока службы космической станции продолжает обновляться, цитирует ТАСС представителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Стефани Ширхольц. По ее словам, цель НАСА состоит в непрерывном присутствии на низкой околоземной орбите, чтобы иметь возможность перейти от станции к другой платформе или платформам, где можно будет продолжить работу.

Накануне Роскосмос сообщил, что в связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация российского сегмента после 2024 года создает дополнительные риски. Россия планирует отказаться от использования МКС к 2028 году. В связи с этим предложено создание новой Российской орбитальной служебной станции.