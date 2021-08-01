Диппредставительства США в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге сокращают объем консульских услуг. Это связано с российским запретом американскому посольству нанимать на работу граждан России и третьих стран. Поэтому Соединенные Штаты вынуждены уволить свыше 180 местных сотрудников. Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что эти меры серьезно повлияют на работу миссии США в России, на безопасность персонала, а также на возможности вести дипломатию с российскими властями.

Москва внесла США в список «недружественных» стран и запретила американским диппредставительствам нанимать на работу иностранцев после введения очередных санкций.