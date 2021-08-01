Российские спортсмены в восьмой день Олимпиады в Токио завоевали три награды. Золото выиграла женская команда по фехтованию на саблях. Обладателями серебра и бронзы в стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений стали Юлия Зыкова и Юлия Каримова соответственно. Команда ОКР остается на четвертом месте в неофициальном общекомандном зачете с 37 наградами. Лидируют китайские спортсмены, вторыми идут японцы, третьими — американцы. Сегодня в Токио разыграют 25 комплектов медалей.