Во Франции начинают действовать новые коронавирусные правила. Теперь чтобы посетить торговый центр, больницу, кафе или ресторан необходимо предъявить «санитарный пропуск» — в бумажном или электронном виде. Его выдают тем, кто переболел COVID-19 или завершил курс вакцинации.
Об усилении ограничений для тех, кто не прошел вакцинацию и расширении перечня мест, куда доступ для них приостановлен, в середине июля объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, эти меры вступают в силу с сегодняшнего дня. Между тем, в стране уже несколько недель продолжаются протесты противников обязательной вакцинации. Только накануне в них приняли участие свыше 200 тысяч человек.
Во Франции начинают действовать новые коронавирусные правила
Во Франции начинают действовать новые коронавирусные правила. Теперь чтобы посетить торговый центр, больницу, кафе или ресторан необходимо предъявить «санитарный пропуск» — в бумажном или электронном виде. Его выдают тем, кто переболел COVID-19 или завершил курс вакцинации.