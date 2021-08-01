Во Франции начинают действовать новые коронавирусные правила. Теперь чтобы посетить торговый центр, больницу, кафе или ресторан необходимо предъявить «санитарный пропуск» — в бумажном или электронном виде. Его выдают тем, кто переболел COVID-19 или завершил курс вакцинации.

Об усилении ограничений для тех, кто не прошел вакцинацию и расширении перечня мест, куда доступ для них приостановлен, в середине июля объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, эти меры вступают в силу с сегодняшнего дня. Между тем, в стране уже несколько недель продолжаются протесты противников обязательной вакцинации. Только накануне в них приняли участие свыше 200 тысяч человек.