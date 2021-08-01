Экспортная пошлина на черные и цветные металлы вводится до конца года. Она будет действовать для поставок за пределы ЕАЭС. Минимальная ставка для алюминия, например, составит 15% от цены за тонну металла, но не менее 254 долларов на тонну. Пошлины стали ответом правительства на резкий рост стоимости металла, в том числе для государственных строек. Первый вице-премьер Андрей Белоусов в мае заявил в интервью РБК, что металлурги, как он выразился, «нахлобучили» государство на 100 миллиардов рублей, увеличив свои доходы в том числе за счет роста цен на внутреннем рынке.