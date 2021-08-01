Глава СВР Сергей Нарышкин назвал предательством призывы к США ввести санкции против России и российских чиновников

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал предательством призывы к руководству США ввести санкции против России и российских чиновников. «В семье не без урода», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», отметив, что таких людей «подавляющее меньшинство» и СВР следит за их деятельностью в США. Нарышкин также рассказал, что на рубеже 1980-х — 1990-х годов работал с «человеком, который впоследствии оказался предателем». Он предположил, что этому человеку, «который перешел на сторону врага», «сейчас очень плохо».