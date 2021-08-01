Жителей Москвы и Подмосковья ожидает в ближайшие дни жаркая погода. Сегодня температура составит 26-28 градусов, но будет облачно и кратковременный дождь. В понедельник столбик термометра поднимется до 27-29, а по области — до 31 градуса, это примерно на 5 градусов выше нормы, сказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Со вторника, по его словам, температурный режим придет в климатическую норму, а погоду будет обуславливать преимущественно антициклон. Ожидаются кратковременные осадки и температура, соответствующая многолетним значениям — 21-26 градусов.