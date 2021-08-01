Программу получения гектара земли на Дальнем Востоке распространят на Арктическую зону России. Пока такая опция будет доступна жителям соответствующих регионов и муниципальных образований, а с 1 февраля следующего года распространится на остальных граждан. Те участники программы «Дальневосточный гектар», кто успешно освоил землю и оформил собственность или длительную аренду, смогут получить второй гектар.

За время действия программы земельные участки получили свыше 94 тысяч человек. Общая площадь предоставленных наделов составляет без малого 65 тыс. га.