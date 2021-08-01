Программу получения гектара земли на Дальнем Востоке распространят на Арктическую зону России. Пока такая опция будет доступна жителям соответствующих регионов и муниципальных образований, а с 1 февраля следующего года распространится на остальных граждан. Те участники программы «Дальневосточный гектар», кто успешно освоил землю и оформил собственность или длительную аренду, смогут получить второй гектар.
За время действия программы земельные участки получили свыше 94 тысяч человек. Общая площадь предоставленных наделов составляет без малого 65 тыс. га.
Программу получения гектара земли на Дальнем Востоке распространят на Арктическую зону России
Программу получения гектара земли на Дальнем Востоке распространят на Арктическую зону России. Пока такая опция будет доступна жителям соответствующих регионов и муниципальных образований, а с 1 февраля следующего года распространится на остальных граждан. Те участники программы «Дальневосточный гектар», кто успешно освоил землю и оформил собственность или длительную аренду, смогут получить второй гектар.