Армения обвиняет Азербайджан в обстрелах в 70 км от Еревана. Как утверждают в Минобороны республики, армянские позиции, дислоцированные на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границы были обстреляны накануне вечером из стрелкового оружия различного калибра. В ведомстве уточнили, что огонь вели по машине тылового обеспечения, перевозившей продовольствие, в результате автомобиль получил серьезные повреждения. Жертв нет.

Ранее и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить по всей границе с Азербайджаном опорные пункты российских пограничников. В Кремле не стали это комментировать, отметив лишь, что знают об обострении ситуации.