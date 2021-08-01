Кандидат в канцлеры ФРГ и лидер партии ХДС Армин Лашет пригрозил России санкциями, в случае агрессии против Киева

Кандидат в канцлеры Германии и лидер партии ХДС Армин Лашет пригрозил России санкциями, в случае агрессии Москвы против Киева. Берлин тогда примет меры на национальном уровне и выступит за карательные меры в Европейском Союзе. Ограничения, по его словам, коснутся газопровода «Северный поток-2». «Россия не сможет использовать трубопровод в качестве геополитического оружия», — сказал Лашет в интервью польской газете Rzeczpospolita. Он подчеркнул, что недавнее соглашение между Берлином и Вашингтоном, разрешающее достроить «Северный поток-2», дает Германии инструмент для привлечения России к ответственности за возможные «деструктивные действия».