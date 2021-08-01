Новые правила заселения в отели и гостиницы Краснодарского края начинают действовать с сегодняшнего дня. Теперь это возможно только для вакцинированных или переболевших коронавирусом. Требование не коснется тех, кому прививка противопоказана, а также несовершеннолетних — им понадобится отрицательный ПЦР-тест (детям до 14 лет и он не нужен). Если человек прививался за границей иностранной вакциной, ему потребуется сертификат с переводом на русский язык. Те, кто не успел привиться в своем регионе, должны будут сделать это на месте в течение трех дней.

А в Крыму с сегодняшнего дня детские лагеря, где полностью привиты менее 95% сотрудников, должны перейти на закрытый режим работы, то есть персоналу запрещено жить за их пределами.