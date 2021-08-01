Около 100 россиян эвакуировали из отелей из-за лесных пожаров в восточном пригороде турецкого курорта Бодрума. Туристов разместили в других гостиницах, они будут обеспечены всем необходимым, сообщает в Facebook Генконсульство России в Анталье. Там отметили, что жизнь россиян вне опасности. По словам дипломатов, эвакуация проходит организованно и без паники. Часть туристов вывозится в центр города на морском транспорте. В дипмиссии сказали, что власти предпринимают все необходимые меры по борьбе со лесными пожарами в Анталье и Мугле. Однако в условиях экстремально высокой температуры (свыше 40 градусов), низкой влажности и ветреной погоды основные очаги активного горения взять под контроль пока не удается. На западном и южном побережьях Турции с середины недели бушуют лесные пожары. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья. Погибли 6 человек, свыше 400 пострадали. Россиян среди них нет. Минувшим вечером президент страны Тайип Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджогах в провинции Мугла.