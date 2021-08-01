Пожарным удалось справиться с огнем в общежитии медицинского университета в Нижнем Новгороде. Возгорание полностью ликвидировано на площади 1 тыс. кв. метров, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. Состояние госпитализированных удовлетворительное, написал в «Инстаграме» ректор вуза Николай Карякин. Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратились семь человек. Пятерым ее оказали на месте, еще двое с отравлением продуктами горения были доставлены в токсикологический центр. Все пострадавшие являются иностранными гражданами. По предварительным данным, погибших нет. Сообщение о пожаре поступило накануне примерно в половине шестого вечера. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, загорелся чердак, куда огонь перешел с четвертого этажа. Спасены 25 человек, 65 эвакуированы.