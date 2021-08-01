Соревнования по триатлону Ironman 70.3 впервые пройдут в России. Открытие запланировано около 7 утра в Санкт-Петербурге. Плавательный этап гонки пройдет на Гребном канале. Велоэтап — по Западному скоростному диаметру, а завершится событие беговым этапом дистанцией 21 км по Крестовскому острову и Центральному парку культуры и отдыха им. Кирова на Елагином острове. Западный скоростной диаметр для данного мероприятия будет перекрыт. Награждение состоится с 20 до 22 часов. Как сообщили организаторы, в турнире примут участие около 2,5 тысяч человек из регионов России и 64 стран мира.