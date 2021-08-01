В азиатских странах фиксируют рекордные показатели заболеваемости коронавирусом. Всплеск произошел в Японии, Таиланде и Токио, пишет Reuters. Отмечается, что резкий рост заражений связан в первую очередь с распространением более заразного дельта-штамма.

В Токио, где сейчас походит Олимпиада, за последние сутки выявили рекордные свыше 4 тысяч заражений. Организаторы сообщили о 21 новом случае COVID-19. Всего за время Игр заболел 241 участник. В связи с ухудшением эпидемической обстановки в Токио до конца августа продлили действие режима чрезвычайной ситуации. Это предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия.