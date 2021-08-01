В турецкой провинции Мугла задержан подозреваемый в поджоге лесов. Об этом сообщил президент Тайип Эрдоган на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Эн-ти-ви. Он отметил, что если это диверсия, то долг властей — наказать виновных. Ранее власти не исключали вероятность поджогов и саботажа со стороны запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана.

Пожар начался в среду недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья. Затем возгорания возникли и в других регионах, в том числе на популярных курортах Бодрум и Мармарис. Там проводилась эвакуация нескольких отелей. По официальным данным, число жертв стихийного бедствия достигло шести, свыше 400 пострадали.