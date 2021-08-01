В России с сегодняшнего дня произойдет перерасчет пенсий работающих пенсионеров. Это сделают автоматически, а перерасчет будет зависеть от уровня зарплаты в прошлом году и отчислений в Пенсионный фонд. Максимально возможная надбавка — три пенсионных коэффициента, в нынешнем году это 296 рублей.