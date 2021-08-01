Z Архив новостей новости
5 2 6 349
01:05, 01 августа 2021

Украина продолжает работать над тем, чтобы газопровод «Северный поток-2» не смог заработать

Украина продолжает работать над тем, чтобы газопровод «Северный поток-2» не смог заработать. «Проиграна битва, но не проиграна война», — сказал глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью «Радио Свобода», которое в России назвали СМИ-иноагентом. По его словам, сейчас главная задача — добиться, чтобы «Северный поток-2» не был сертифицирован. Киев намерен доказать, что оператор трубопровода контролируется «Газпромом», что противоречит европейским нормам, по которым добыча и транспортировка топлива не может осуществляться одним и тем же лицом.
На прошлой неделе США и Германия договорились о завершении строительства российского газопровода. Сделка включала в себя инвестиции в энергетическую отрасль Украины и компенсации Киеву, если транзит газа через Украину сократиться. Кроме того, западные партнеры пообещали помочь продлить транспортировку топлива на десять лет.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Грех сравнения с евреем Отождествлять себя с евреями, которых Франция, пометив желтыми звездами, посылала на смерть, — вопиющая бесчувственность и невежество. Появление и укоренение мема там, где это не просто неуместно – кощунственно…

5 293 6 15121 28.07
Новости

Президент Владимир Путин постановил создать комиссию по историческому просвещению во главе с Владимиром Мединским Соответствующий указ был опубликован накануне вечером…

5 44 6 5272
Блоги

+ Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня Крещения Киевской Руси – Украины Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня Крещения Киевской Руси – Украины Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву – ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство…

5 397 6 54005 28.07
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Российское общество хочет побед Наши союзники — весь спортивный мир, который прекрасно понимает, что травля российского спорта идет не от мельдония, а от политики…

5 96 6 13169 30.07
Блоги

+ Жительница Петербурга потребовала увести детей с особенностями развития с детской площадки 02:42 Жительница Петербурга потребовала увести детей с особенностями развития с детской площадки Женщина начала выяснять у сопровождающих, как они оказались у ее дома, заявила, что дети с аутизмом пугают ее ребенка и попыталась их прогнать…

5 432 6 65135 27.07
8читать ;смотреть
Блоги

+ Депутат госсовета Татарстана назвал антипрививочников «безмозглыми баранами» 00:59 Депутат госсовета Татарстана назвал антипрививочников «безмозглыми баранами» «Необходимо вакцинировать более 60% особей, дабы достичь коллективного иммунитета. И если не получается объяснить какому-либо безмозглому барану или, простите, корове, то ради выживания всего стада их следует заставить»...

5 126 6 20237 27.07
8читать ;смотреть
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Политика пресной воды Получается, что Украина ущемляет жителей полуострова, лишая их права на воду. А, следовательно, хоть и косвенно, элементарного права на жизнь. Это простимулировало Россию на поиск и внедрение самых нетривиальных и даже в чем-то уникальных решений…

5 60 6 9854 31.07
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Люди изо всех сил старались не установить, когда же началась эпидемия. В результате мы знаем, откуда в Африке в 13-м году началась вспышка Эболы. А как в Китае началось, мы не знаем, хотя Китай — это цифровой тоталитарный мир, способный каждого дикобраза допросить в провинции…

5 38 6 6678 31.07
#слушать 49:21 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Новости

Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов объяснил свою многомиллионную недвижимость ипотекой Соратники Алексея Навального утверждают, что ему и его жене, телеведущей Ольге Скабеевой принадлежит имущество на 300 миллионов рублей…

5 69 6 60592
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

В чем я не согласен с украинским президентом? Почему Кремль называет народ Украины «братским», но подает на него в Страсбургский суд? Если украинский народ дружеский, а власть в Киеве плохая, как объяснить, что у наших соседей граждане на свободных выборах решают – какие лидеры им нужны, а у нас власть тихо объявила себя пожизненной?..

5 83 6 15186 31.07
Блоги

Саня Давыдов плавательный блогер, основатель школы плавания Swim Shot

Станислав Красильников/ТАСС Спортсмен тебе ничего не должен! Не можешь смотреть на проигрыши? Так иди к черту из спорта вообще! Нам не нужны болельщики, поддерживающие только победы!..

5 46 6 8502 26.07
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Евреи в России. Почему Ленин решил бороться с антисемитизмом? И отчего не вышло? Евреи в России. Почему Ленин решил бороться с антисемитизмом? И отчего не вышло? Национальный вопрос нас не отпускает. Почему в июльский день 1918 года в разгар Гражданской войны, исход которой еще не был известен, глава Советского правительства Владимир Ленин подписал декрет о борьбе с антисемитизмом?..

5 116 6 23028 25.07
8читать ;смотреть
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Бороться за каждого Вопрос освобождения всех политзаключенных — определяющий для будущего страны. Это вопрос о том, будем ли мы жить в собственной стране без страха или в лагере за колючей проволокой…

5 59 6 12978 28.07
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Стабильность — признак класса Болеть за наших спортсменов на этой Олимпиаде можно только с выключенным звуком…

5 345 6 76129 28.07
Блоги

Токио-2020 новости Олимпиады

Сергей Бобылев/ТАСС Олимпиада. День 8-й Софья Великая, Ольга Никитина и София Позднякова взяли золото в командном турнире…

5 46 6 10775 31.07
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Назад в СССР: вялотекущая шизофрения И вот сегодня, шаг за шагом, происходит реставрация советской модели карательной психиатрии и модификация её применительно к новым реалиям. Ведь для зачистки общественно-политического поля все средства хороши…

5 59 6 13592 26.07

Популярное за неделю

Новости

В России выросло число людей, считающих, что страна движется по неверному пути Исследователи зафиксировали и снижение доверия Владимиру Путину как политику…

5 23 6 23248
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Антивакцинаторство – это в принципе полнейшая дурь, но простительная для народа, которого последние 30 лет все глубже и глубже заталкивают в темное пузырящееся невежество…

5 19 6 71316 28.07
#слушать 51:23 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3496972
«Первая мировая война»:
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 3 6 4783 25.07
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Вирусный прорыв, или Почему болеют вакцинированные В тех местах, где вакцинировано большинство, эпидемия захлёбывается; там, где меньшинство, — она нарастает…

5 219 6 521881 27.07
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

+ Геннадий Гудков разгадал новую доктрину Путина Геннадий Гудков разгадал новую доктрину Путина «Путин определил, что есть территориальные претензии, и что они могут быть решены каким угодно способом и методом»...

5 37 6 104498 25.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9204773
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4981768

Сегодня в эфире