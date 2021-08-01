Украина продолжает работать над тем, чтобы газопровод «Северный поток-2» не смог заработать. «Проиграна битва, но не проиграна война», — сказал глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью «Радио Свобода», которое в России назвали СМИ-иноагентом. По его словам, сейчас главная задача — добиться, чтобы «Северный поток-2» не был сертифицирован. Киев намерен доказать, что оператор трубопровода контролируется «Газпромом», что противоречит европейским нормам, по которым добыча и транспортировка топлива не может осуществляться одним и тем же лицом.

На прошлой неделе США и Германия договорились о завершении строительства российского газопровода. Сделка включала в себя инвестиции в энергетическую отрасль Украины и компенсации Киеву, если транзит газа через Украину сократиться. Кроме того, западные партнеры пообещали помочь продлить транспортировку топлива на десять лет.