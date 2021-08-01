В Мексике пройдет референдум о привлечении к ответственности за коррупцию бывших президентов

В стране он вызывает неоднозначную реакцию.

Привлечь к ответственности предшественников президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обещал еще в ходе предвыборной кампании, однако для этого ему нужна поддержка народа, которую он и намерен получить с помощью плебисцита. Формальным поводом для него стали материалы допросов бывшего главы государственной нефтяной компании Эмилио Лазойа, дал показания на трех экс-президентов страны Фелипе Кальдерона, Энрике Пенья Ньето и Карлоса Салинаса. По словам Лазойи они брали взятки от главы одной из строительных компаний. Обрадор полагает, что необходимо изменить статью конституции, в которой сказано, что привлечь к ответственности главу государства можно только в случае измены Родине и тяжких общеуголовных преступлений. Журналисты же уверяют, что в голосовании нет необходимости и судить бывших президентов можно и по действующему закону.

Это не первый референдум, который был инициирован Обрадором. В 2018 году по его предложении было проведено голосование по вопросу о строительстве аэропорта в Мехико.