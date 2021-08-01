Курорты Краснодарского края теперь должны принимать только привитых отдыхающих, или тех, кто согласится пройти вакцинацию в течение трёх дней. Местные власти недавно ввели и другие ограничения.

Для заселения в отели и санатории региона отдыхающим необходим один из двух документов. Это или сертификат о том, что человек переболел ковидом не ранее, чем полгода назад, или справка о прохождении вакцинации от коронавируса, причем приниматься они будут даже в тех случаях, когда человек привился только первой дозой.

Без этих документов приехать смогут те, у кого есть медицинский отвод из-за противопоказаний к подобным вакцинам. В таком случае турист должен будет предоставить справку о прохождении ПЦР-тестирования на covid-19. Её же нужно иметь ещё не привитым, но согласным вакцинироваться в течение трёх дней после прибытия в регион.

Ранее на этой неделе в Краснодарском крае также ввели запрет на собрания численностью более чем в пятьсот человек. Исключения составляют массовые мероприятия, которые организуют в образовательных организациях.

Режим повышенной готовности из-за коронавируса действует по региону с марта 2020-ого года. Недавно местные власти продлили его до начала октября.

Отводка

Губернатор края Вениамин Кондратьев называл правила заселения на курорты простыми в исполнении. Он говорил, что они нужны, чтобы позволить работать отелям и санаториям.