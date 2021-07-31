По всей Франции в манифестациях противников обязательной вакцинации приняли участие более 200 тыс. человек

По всей Франции в манифестациях противников обязательной вакцинации и санитарных пропусков приняли участие более 200 тыс. человек. Как сообщает телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на данные МВД, это заметно больше, чем изначально прогнозировали власти. Только в Париже на улицы вышли более 14 тыс. участников акции. Как сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, по всей стране задержаны 19 нарушителей порядка, около половины из них – в столице.