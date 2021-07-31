Президент Эрдоган заявил о задержании подозреваемого в поджоге леса на юге Турции

При турецкий лидер не исключил, что это была диверсия. На сегодняшний день власти подтвердили гибель в результате пожаров шести человек, пострадали 410. Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, откуда эвакуировали несколько отелей, в том числе и с российскими туристами.