Открытое горение на пожаре в общежитии Приволжского медуниверситета ликвидировано на площади 1 тыс. кв. м.

Открытое горение на пожаре в общежитии Приволжского медуниверситета в Нижнем Новгороде ликвидировано на площади 1 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС. Ректор вуза Николай Карякин рассказал в «Инстаграме» что возгорание началось в одной из комнат. По его словам, здание сильно повреждено, выгорел четвертый этаж и кровля. Всех жильцов расселили по другим общежитиям. По предварительным данным, погибших нет, пострадали 9 человек, 25 спасены, 65 эвакуированы. По сведениям «Интерфакса», в общежитии проживали главным образом иностранные студенты.