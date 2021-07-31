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22:04, 31 июля 2021

В России, по данным агентства РБК, растёт количество регионов, в которых совсем не продаётся новое жильё

Это произошло после запрета на привлечение денег дольщиков напрямую.

Сразу в семи регионах за прошедшие шесть месяцев не было продано ни одной квартиры в новостройках, причем в шести из них жильё не получается продать уже два года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сведения из Росреестра. По этим данным, такая ситуация сложилась на Камчатке, в Мурманской области, Тыве, Еврейской автономной области и Карачаево-Черкесии.

Отсутствие продаж агентство объясняет тем, что в этих регионах почти отсутствует рынок долевого строительства жилья. В некоторых из них, если дома и строятся, то это городской заказ, например, для сотрудников градообразующих предприятий.

Первой причиной эксперты назвали отсутствие спроса из-за оттока населения, люди переезжают в центральную или южную Россию. Второй – низкая прибыльность строительства. Компаниям иногда приходится продавать квартиры почти по себестоимости из-за отсутствия спроса и, например, необходимости привозить специалистов на стройки из других регионов.

В то же время в целом по стране продажи недвижимости в новостройках растут. По данным из Росреестра, активнее всего россияне покупают квартиры в столице, Подмосковье и Санкт-Петербурге.


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