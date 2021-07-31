Российский истребитель четвертого поколения упал в Охотское море

Пилот остался жив. Суперсовременный истребитель СУ-35С поколения четыре плюс-плюс выполнял учебно-тренировочный полет, когда у самолета сразу после взлета отказал двигатель. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа пилот успел катапультироваться, что же до истребителя, то он упал в акватории Охотского моря. Оперативно проведенные поисково-спасательные работы позволили быстро обнаружить летчика и доставить его на аэродром базирования. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. СУ 35С – один из самых современных российских самолетов, которые появились в российских ВВС в 2008 году. Он способен развивать скорость до 2 с половиной тысяч километров в час. Дальность полета самолета составляет 3 тысячи 400 километров. Расследование причин аварии ведет специальная комиссия Восточного военного округа.