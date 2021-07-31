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22:03, 31 июля 2021

В Турции задержан подозреваемый по делу о поджогах лесов

Об этом сообщил президент страны Тайип Эрдоган. Ранее турецкий лидер не исключил, что лесные пожары, охватившие юг Турции могли стать следствием диверсии. По данным властей, тушение 20 лесных пожаров продолжается в шести провинциях на юге страны. Сообщалось также о шести жертвах стихийного бедствия и 410 пострадавших. Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, откуда были эвакуированы постояльцы ряда отелей. В частности, по данным генконсульства России в Анталье, из Бодрума эвакуированы около 100 россиян — они будут размещены в отелях и обеспечены всем необходимым.


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