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21:07, 31 июля 2021

Стоимость биткоина сегодня превысила $42 000

Это максимальный с середины мая показатель наиболее популярной в мире криптовалюты. Как отмечает издание «Форбс», биткоин в основном растет, в том числе, благодаря публичным высказываниям миллиардеров Илона Маска и Джека Дорси. На прошлой неделе гендиректор Tesla заявил, что его космическая компания SpaceX владеет биткоинами, а у него самого есть как биткоины, так и другие криптовалюты. А сооснователь и гендиректор Twitter рассказал, что в будущем биткоин должен стать одной ключевых тенденций развития соцсети.


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