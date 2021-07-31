Стоимость биткоина сегодня превысила $42 000

Это максимальный с середины мая показатель наиболее популярной в мире криптовалюты. Как отмечает издание «Форбс», биткоин в основном растет, в том числе, благодаря публичным высказываниям миллиардеров Илона Маска и Джека Дорси. На прошлой неделе гендиректор Tesla заявил, что его космическая компания SpaceX владеет биткоинами, а у него самого есть как биткоины, так и другие криптовалюты. А сооснователь и гендиректор Twitter рассказал, что в будущем биткоин должен стать одной ключевых тенденций развития соцсети.