В Курганской области депутат ГД Александр Ильтяков потребовал от местных жителей подписать «соглашение о долголетии»

В Курганской области депутат ГД, «единоросс» Александр Ильтяков потребовал от местных жителей подписать «соглашение о долголетии». Оно обязывает всех подписавших его дожить до 80 лет. Как сообщает интернет издание Znak.com, депутат утверждает, что идею таких соглашений благословил митрополит Курганский и Белозерский Даниил. Между тем, жители Половинского района на встрече с Ильтяковым подписывать соглашение не стали, заявив, что и так соблюдают все указанные условия, но все равно не уверены, что доживут до 80 лет, из-за плохих условий жизни в регионе. Местный священник напомнил депутату, что предлагаемые им обязательства и так содержатся в Евангелии и предложил поговорить об ускорении возведения местного храма, который не могут достроить уже 15 лет. В ответ на это Ильтяков назвал храм никому не нужным «сараем», после чего его освистали. Депутат назвал случившееся «саботажем», обвинив в инциденте противников губернатора Курганской области и главы администрации района.