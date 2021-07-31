В России за полгода увеличилось число регионов, в которых не было продано ни одного кв. м. жилья в новостройках

Как сообщает РБК со ссылкой на данные Росреестра, к Еврейской автономной области, Камчатке, Магаданской и Мурманской областям, республике Тува и Чукотке присоединилась Карачаево-Черкесия. В прошлом году в Карачаево-Черкесии был заключен всего один один договор долевого участия, а за 2021 год — ни одного. На Камчатке, в Мурманской области, республике Туве и Еврейской автономной области продажи остановились еще в июле 2019 года, когда девелоперам запретили строить жилье напрямую на деньги дольщиков. В Магаданской области и на Чукотке договоры не заключались как минимум с 2016 года.