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21:01, 31 июля 2021

Московский метрополитен начал тестировать на пассажирах систему оплаты проезда через систему распознавания лиц

Как сообщает Департамент транспорта Москвы, на первом этапе в тестировании смогут принять участие до тысячи человек, для этого желающим нужно оставить заявку на сайте метро. Пока тестирование проводится только на станциях на Филевской линии. Тестирование системы на сотрудниках метрополитена продолжалось с декабря 2020 года. Как заявляют в дептрансе, сотрудники совершили более миллиона успешных проходов на станции.


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