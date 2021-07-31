Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Венгрии в автогонках Формулы-1

Второй результат показал финн Валттери Боттас, также представляющий «Мерседес». Третьим стал пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин будет стартовать в завтрашней гонке с предпоследнего, 19 места.