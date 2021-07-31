Стали известны все участники полуфиналов олимпийского футбольного турнира среди мужских сборных

Это сборные Испании и Японии, а также команды Бразилии и Мексики. Полуфинальные встречи состоятся 3 августа. Матч за третье место запланирован на 6 августа, финал — на 7 августа. Российские футболисты в Олимпийских играх в Токио участия не принимают.