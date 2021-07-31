США будут вынуждены уволить около 200 сотрудников своих дипмиссий в России

Как заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, это связано с запретом российских властей нанимать граждан РФ и третьих стран для работы в американских консульствах. Блинкен пояснил, что увольнения коснутся отделений в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке. Госсекретарь подчеркнул, что в США «сожалеют о действиях правительства России», но будут стараться «поддерживать предсказуемые и стабильные отношения». Ограничения по найму сотрудников появились после того, как в мае правительство России признало США страной, совершающей «недружественные действия» в отношении России.