Основатель Amazon Джефф Безос потерял статус богатейшего человека в мире

Как следует из данных рейтинга Forbes Real-Times, который обновляется в режиме реального времени, за день состояние Безоса сократилось на 14 миллиардов до 192,5 миллиардов долларов. Первое место в рейтинге перешло Бернару Арно — владелецу Louis Vuitton. Состояние Арно также сократилось за день, но только на 3 миллиарда — до 192,9 миллиардов долларов. Третьим в списке богатейших людей мира идет основатель SpaceX Илон Маск, чье состояние выросло до 179,5 миллиардов.