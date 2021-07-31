Мурашко поручил проверить информацию о смерти в Краснодарском крае семьи, недавно прошедшей вакцинацию от коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору проверить информацию о смерти в Краснодарском крае семьи, недавно прошедшей вакцинацию от коронавируса. Ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в своём телеграм-канале обращался с той же просьбой к генеральному прокурору Игорю Краснову. Лысаков отметил «Эху Москвы», что пока нельзя сказать точно, чего ждать от итогов проверки. Лысаков выразил надежду, что после этой ситуации гражданам будут давать больше данных о побочных эффектах вакцины, так как люди должны знать полную информацию.