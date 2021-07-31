Турецкие власти расследуют причины охвативших юг страны лесных пожаров

Как заявил в кризисном в центре в Анталье президент Турции Тайип Эрдоган, рассматривается также версия поджогов. Президент добавил, что виновные понесут самое суровое наказание. Пожары затронули популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, где эвакуировали несколько отелей. По данным минздрава страны, число пострадавших при лесных пожарах в Турции превысило 400.