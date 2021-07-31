Около 100 россиян, находящихся на отдыхе в Бодруме, будут временно размещены в других отелях из-за лесных пожаров

Около 100 граждан России, находящихся на отдыхе в Бодруме, будут временно размещены в других отелях из-за лесных пожаров в регионе. Как сообщили ТАСС в генконсульстве России в Анталье, они вне опасности и будут обеспечены всем необходимым. В ФБ дипмиссии отмечается, что эвакуация проходит организованно, без паники. Часть туристов вывозится в центр города по морю. Ранее турецкие власти сообщали, что из-за лесных пожаров в Бодруме проводится эвакуация из трех пятизвездочных отелей.