По уточненным данным МЧС, шестьдесят пять человек эвакуированы из-за пожара в общежитии Приволжского медуниверситета в Нижнем Новгороде. Спасены 25 человек, погибших нет. По сведениям ТАСС, площадь пожара увеличилась до 1 тыс. кв. м. На тушении заняты 73 человек и 35 единиц техники.