В Москве умер композитор, автор хита 70-х «Носики-курносики» Борис Емельянов

Как рассказала РГ его дочь Наталья, у него было 75% поражения легких после заражения коронавирусом. Емельянов лежал в больнице около двух недель. Ему было 80 лет. Прощание с музыкантом состоится 31 июля в траурном зале Николо-Архангельского кладбища Москвы.