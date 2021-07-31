Супруга британского премьера Кэрри Джонсон объявила, что ждет второго ребенка

Как пишет издание «Сан», пара ожидает прибавления в семье к Рождеству. 33-летняя Кэрри Джонсон призналась, что у нее произошел выкидыш в начале года и она счастлива снова быть беременной. Свадьба Бориса Джонсона и Кэрри Симондс, бывшего директора по связям с общественностью в правящей Консервативной партии, состоялась 29 мая в Вестминстерском соборе в Лондоне в условиях коронавирусных ограничений. В апреле прошлого года у пары родился сын. У 57-летнего Джонсона есть еще четверо детей.
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