Супруга британского премьера Кэрри Джонсон объявила, что ждет второго ребенка

Как пишет издание «Сан», пара ожидает прибавления в семье к Рождеству. 33-летняя Кэрри Джонсон призналась, что у нее произошел выкидыш в начале года и она счастлива снова быть беременной. Свадьба Бориса Джонсона и Кэрри Симондс, бывшего директора по связям с общественностью в правящей Консервативной партии, состоялась 29 мая в Вестминстерском соборе в Лондоне в условиях коронавирусных ограничений. В апреле прошлого года у пары родился сын. У 57-летнего Джонсона есть еще четверо детей.